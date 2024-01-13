Стало известно о штрафах Галкина* и Сердючки после концертов в Дубае

Телеведущий и юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), а также украинский артист Сергей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулись с проблемами с законом в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, по данным канала Галкина оштрафовали на 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей), а Данилко помимо штрафа получил запрет на въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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Причиной стали политические высказывания на концертах и корпоративах. Так, сотрудники Департамента туризма и коммерческого маркетинга (ДТКМ) Дубая увидели запись выступления Галкина в городе в 2023 году, где он негативно высказывался о россиянах, а также продолжил за зрителями фразу «Слава Украине». Кроме того, у него обнаружили высказывания о Российской Федерации, которые не понравились ДТКМ. За это его оштрафовали на 100 тысяч дирхам, сумма штрафа высчитывается от сборов за концерт. Как отмечает Mash, Галкин обещал убрать острые шутки, но передумал.

Данилко в свою очередь совершил антироссийские высказывания на корпоративе в 2022 году. Как пишет Mash, артист «разжег межнациональный конфликт», за что получил не только штраф, но и запрет на выезд.

По данным канала, за выступлениями звезд в Дубае тщательно следят, чтобы они не допускали политических заявлений на своих выступлениях.

Ранее сообщалось, что рэперу Оксимирону (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр иноагентов) грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ. Его проверяют на предмет разжигания межнациональной розни и публичных политических высказываний после антироссийских высказываний музыканта на концерте в Дубае 11 января.