В Сербии есть традиция — рвать футболку на «свежем» папе. И никто так не зажигает, как цыгане! Мои братья, они сказали, что у меня «цыганская душа», и я это воспринимаю как большой комплимент. Мои друзья, мои любимые, те, кто рядом и в радости, и в горе, спасибо вам за все. День рождения еще не начался, а свой главный подарок я уже получил, — написал артист.