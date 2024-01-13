Участники вечеринки Ивлеевой продолжают давать концерты
Стало известно, кто из участников «голой» вечеринки Ивлеевой продолжает давать концерты. Так, продолжает концертную деятельность Дима Билан. В его планах - два концерта в «Крокус Сити Холле». В марте он поедет выступать в Пермь, а в апреле – на Урал, рассказывают absatz.media.
Анна Асти заявила о большом туре с сольными концертами. Ее ждут Краснодар, Волгоград, Астрахань, Саратов, Пенза и Тольятти.
Глюкоза собралась исполнить несколько треков на мероприятии «Удачные песни», которое состоится 6 апреля в Москве
У Лолиты в феврале тур по Подмосковью. Если только ничего не отменится – с ее ранее заявленными выступлениями на Урале уже возникли проблемы.
Напомним, что омский концерт Лолиты должен был состояться 27 марта 2024 года. Однако 12 января стало известно, что этого не произойдет. По официальной версии — из-за того, что команда артистки не заключила договор на аренду зала и билеты продавались только онлайн.