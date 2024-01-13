Участники вечеринки Ивлеевой продолжают давать концерты

Стало известно, кто из участников «голой» вечеринки Ивлеевой продолжает давать концерты. Так, продолжает концертную деятельность Дима Билан. В его планах - два концерта в «Крокус Сити Холле». В марте он поедет выступать в Пермь, а в апреле – на Урал, рассказывают absatz.media.

Анна Асти заявила о большом туре с сольными концертами. Ее ждут Краснодар, Волгоград, Астрахань, Саратов, Пенза и Тольятти.

Глюкоза собралась исполнить несколько треков на мероприятии «Удачные песни», которое состоится 6 апреля в Москве

У Лолиты в феврале тур по Подмосковью. Если только ничего не отменится – с ее ранее заявленными выступлениями на Урале уже возникли проблемы.