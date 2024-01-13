Похудевший Николаев выступил на фестивале в Дубае

Игорь Николаев после перенесенной операции на сердце появился на фестивале ZHARA в Дубае. Как пишут СМИ, певец сильно похудел, что явно пошло ему на пользу. Выступил Николаев на высоком уровне, ему подпевал весь зрительный зал.

Как напоминает «Комсомольская Правда», в середине сентября из-за плохого самочувствия Игоря Николаева экстренно госпитализировали и разместили в реанимацию. Медики диагностировали, что певец перенес обширный инфаркт. Через несколько дней звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование.