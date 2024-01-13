Оксимирону* могут запретить концерты в Дубае

Власти ОАЭ могут выписать крупный штраф рэперу Оксимирону* (признан иноагентом в РФ) на фоне его антироссийских высказываний на недавнем концерте в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, стражи порядка уже проверяют исполнителя на предмет разжигания межнациональной розни и политических высказываний.

Внимание госорганов привлекли монологи Оксимирона о мнимой «племенной розни», «тяжелом положении» украинцев, которые вынуждены проживать в Дубае рядом с русскими.

Эти высказывания нарушают закон о равенстве наций, являющийся одним из фундаментальных принципов страны. На фоне этого власти могут запретить рэперу проводить концерты в Дубае. Также не исключается его депортация из ОАЭ, констатировали журналисты.