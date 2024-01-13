Лолита прокомментировала ситуацию с отменой концертов
Лолита Милявская назвала «предсказуемой» отмену своих выступлений на фоне ситуации с вечеринкой Насти Ивлеевой. Об этом она рассказала в разговоре с журналистами портала «СуперОмск» .
«Я привыкла, и это предсказуемо. Я поклонница философского течения «стоицизм», которое учит держать удар. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально», — заявила Лолита.
Певица отметила, что из-за отмены ее концерта в Омске около 50 человек потеряют доход. Сотрудники финансово пострадают из-за внезапного решения организаторов отменить мероприятие.
Запланированный на 27 марта концерт Лолиты в Омске отменили после требований местной казацкой общины.
Новосибирские выступления Лолиты также могут быть отменены, к этому призывает глава Совета отцов региона Сергей Майоров. Пока же концерты певицы планируются в городе 31 марта и 2 апреля 2024 года.