Коллега рассказал о планах Хлебниковой

«Марина себя прекрасно чувствует. У нее было много концертов на все мероприятия. Она прекрасный человечек. Не верьте тому, что пишут в прессе. Если она взяла паузу, это ее личное дело. Она из тех артистов, кого и через два года, и через пять лет вспомнят», — объяснил он.