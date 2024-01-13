Коллега рассказал о планах Хлебниковой
Марина Хлебникова два года назад сильно пострадала при пожаре в квартире. Не меньше полугода потребовалось певице, чтобы как-то восстановиться и выйти на сцену. Тогда звезда записала несколько новых треков, и начала активную гастрольную деятельность. Но затем выступать перестала, и поклонники забеспокоились о судьбе Марины.
Владимир Левкин, солист группы «На-На» на дискотеке «Суперстар» рассказал журналистам, что с Хлебниковой все в порядке – просто она взяла небольшой тайм-аут и занимается здоровьем, информирует 5 Канал.
«Марина себя прекрасно чувствует. У нее было много концертов на все мероприятия. Она прекрасный человечек. Не верьте тому, что пишут в прессе. Если она взяла паузу, это ее личное дело. Она из тех артистов, кого и через два года, и через пять лет вспомнят», — объяснил он.
Исполнительница Марина Хлебникова переживает не лучшее время из-за проблемы со здоровьем. Не так давно артистке был поставлен диагноз ревматоидный артрит. Звезде поставили третью группу инвалидности.