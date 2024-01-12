В Саратове потребовали отменить концерты Анны Асти и Малинина

Председатель комитета по социальной политике областной думы Саратова Роман Грибов потребовал отменить в городе концерты артистов Анны Асти (Анна Дзюба) и Александра Малинина из-за отсутствия у них четкой позиции по СВО. Соответствующее заявление он опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте».

Грибов назвал репутацию Анны Асти и Малинина «неоднозначной». Депутат указал, что оба артиста являются уроженцами Украины и до сих пор никак не обозначили свою позицию по СВО. Также он напомнил, что Анна Асти была участницей «голой» вечеринки ведущей Насти Ивлеевой, а Малинин исполнял «гимн бандеровцев "Червона Калина"».

«Необходимо запретить предоставлять саратовские сцены для таких артистов. Нельзя допускать возможность зарабатывать деньги всяким русофобам и релокантам!» — заключил Грибов.