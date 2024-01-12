Телеканал ответил Разину на его претензии из-за песни «Седая ночь»
Представители телеканала ТНТ опровергли заявления Андрея Разина о том, что Сергей Лазарев украл песню «Седая ночь» для использования в фильме «Иван Васильевич меняет все!».
Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе канала, они имеют право на переработку этой композиции и использование песни произошло законно. Там уточнили, что разрешение Разина и не требуется вовсе, а сам продюсер «юридически не подготовленный человек». Отмечается, что телеканал приобрел права на исполнение композиции у актуальных в настоящее время правообладателей.
«Песня исполняется абсолютно законно», — подчеркнул представитель.
Премьера комедии состоялась 31 декабря. Лазарев представил в фильме кавер-версию на песню Юрия Шатунова на французском языке. Разин назвал певца и Рому Жукова коршунами и шакалами и обвинил их в воровстве творчества группы «Ласковый май».