Телеканал ответил Разину на его претензии из-за песни «Седая ночь»

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе канала, они имеют право на переработку этой композиции и использование песни произошло законно. Там уточнили, что разрешение Разина и не требуется вовсе, а сам продюсер «юридически не подготовленный человек». Отмечается, что телеканал приобрел права на исполнение композиции у актуальных в настоящее время правообладателей.