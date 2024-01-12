В Минкультуры Омска озвучили причину отмены концерта Лолиты
Министерство культуры Омской области озвучило причину отмены концерта российской певицы Лолиты Милявской, который должен был пройти 27 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно сообщению ведомства, концерт был отменён из-за того, что договор на предоставление зала не был подписан. При этом в минкультуры подчеркнули, что причиной такого решения не является открытое письмо казаков, в котором те призывали к отмене концертов Милявской.
«По поводу проведения концерта Лолиты Милявской в Омске министерство культуры Омской области сообщает следующее. Договоренность об предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — сообщили в министерстве.
Помимо этого в сообщении также указано, что в ближайшее время концерты Лолиты в Омске проводиться не будут.
Напомним, что после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой Лолита заявила, что её концерты стали массово отменять по всей стране.