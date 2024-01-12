Министерство культуры Омской области озвучило причину отмены концерта российской певицы Лолиты Милявской, который должен был пройти 27 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению ведомства, концерт был отменён из-за того, что договор на предоставление зала не был подписан. При этом в минкультуры подчеркнули, что причиной такого решения не является открытое письмо казаков, в котором те призывали к отмене концертов Милявской.

«По поводу проведения концерта Лолиты Милявской в Омске министерство культуры Омской области сообщает следующее. Договоренность об предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — сообщили в министерстве.

Помимо этого в сообщении также указано, что в ближайшее время концерты Лолиты в Омске проводиться не будут.