Адвокат рассказал о «сюрпризах» Генпрокуратуры для звезд вечеринки Ивлеевой

Если кто-то из депутатов Госдумы, спикер парламента хочет что-то взять на контроль в рамках закона, можно направить депутатский запрос. Сомнений нет, что будет ужесточение жестокого. Насколько это правильно? Я сомневаюсь, что так необходимо делать. На мой взгляд, в стране больше вопиющих ситуаций, где необходимо прямое вмешательство депутатов нежели в этой истории. Но последствия будут. В этом сомневаться не стоит, — заявил Жорин.