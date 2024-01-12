«Касался груди, на попу руку клал»: Анфиса Чехова вспомнила о домогательствах учителя
46-летняя телеведущая Анфиса Чехова в Rutube-шоу «Злые языки» откровенно рассказала о том, что в школе к ней приставали преподаватели. Родителям будущая звезда экрана об этом рассказывать боялась, ведь с отцом у нее были очень плохие отношения. По словам артистки, он никогда ее не любил.
Родители знаменитости развелись, когда ей было четыре года. Ее отец Александр Корчунов бросил семью, женившись снова. Наладить отношения с ним у Анфисы не получилось. Мужчина ходил на телешоу, где плохо высказывался о наследнице.
«Он говорил, что я проститутка, потому что веду программу о сексе», — поведала Чехова.
Однажды, в детстве, родитель нашел дневник Анфисы с ее откровениями. Рецензия на него Корчунова состояла из жестоких эпитетов: «Да она просто тупая! Это позор!». Кроме того, отец унижал девочку, критикуя при мальчиках ее тело и называя ее «жирной».
В школе Анфиса Чехова столкнулась с домогательствами, что ее травмировало психологически. По ее словам, мужчины-учителя вели себя неподобающе, но в советское время она и подумать не могла о разглашении подобных фактов. Ведущая отметила, что ее не склоняли к насилию, но регулярно трогали. Так, учитель литературы, по словам звезды, подходил к ней очень близко «и касался груди, или сзади на попу руку клал». Физкультурник же просил девочек снимать лифчики, чтобы они бегали в одних майках.