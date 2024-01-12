Анфиса Чехова вспомнила о домогательствах учителя

46-летняя телеведущая Анфиса Чехова в Rutube-шоу «Злые языки» откровенно рассказала о том, что в школе к ней приставали преподаватели. Родителям будущая звезда экрана об этом рассказывать боялась, ведь с отцом у нее были очень плохие отношения. По словам артистки, он никогда ее не любил.

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Родители знаменитости развелись, когда ей было четыре года. Ее отец Александр Корчунов бросил семью, женившись снова. Наладить отношения с ним у Анфисы не получилось. Мужчина ходил на телешоу, где плохо высказывался о наследнице.

«Он говорил, что я проститутка, потому что веду программу о сексе», — поведала Чехова.

Однажды, в детстве, родитель нашел дневник Анфисы с ее откровениями. Рецензия на него Корчунова состояла из жестоких эпитетов: «Да она просто тупая! Это позор!». Кроме того, отец унижал девочку, критикуя при мальчиках ее тело и называя ее «жирной».