Папарацци сняли жену Канье Уэста в шапке-ушанке во время шопинга

Папарацци сняли дизайнера Бьянку Цензори во время похода по магазинам в головном уборе в популярном в соцсетях стиле «типичной славянки». Соответствующий материал публикует Page Six.

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Отмечается, что 29-летняя жена американского рэпера Канье Уэста отправилась вместе с ним на шопинг в Лос-Анджелесе, США. На полученных кадрах она предстала в объемной меховой шапке-ушанке черного цвета. Кроме того, избранница музыканта надела кожаный плащ длины макси и узкие остроносые сапоги на шпильках.

В свою очередь, Уэст выбрал для прогулки свою фирменную кожаную толстовку и мешковатые серые брюки.