Выступление Инстасамки откроет новый сезон шоу на ТНТ

«В новом сезоне зрители увидят, как и тех артистов, кто уже делал „конфетки“ на сцене шоу, так и абсолютно новые и неожиданные имена. Так, за перепевку одной из композиций возьмется Instasamka. <…> Певица и блогер может помочь обрести популярность и выиграть денежный приз в 300 тысяч рублей одному из участников шоу», — сказано в сообщении.