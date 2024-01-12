Выступление Инстасамки откроет новый сезон шоу на ТНТ
Певица Instasamka (Дарья Зотеева), родом из Тюменской области (Тобольск), откроет второй сезон шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала, певица может выиграть для автора песни 300 тысяч рублей.
«В новом сезоне зрители увидят, как и тех артистов, кто уже делал „конфетки“ на сцене шоу, так и абсолютно новые и неожиданные имена. Так, за перепевку одной из композиций возьмется Instasamka. <…> Певица и блогер может помочь обрести популярность и выиграть денежный приз в 300 тысяч рублей одному из участников шоу», — сказано в сообщении.
Премьера второго сезона шоу назначена на 13 января. Ранее URA.RU писало, что Instasamka стала артистом 2023 года по версии сайта «ВКонтакте».