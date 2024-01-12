Разин подтвердил, что бросил гражданскую жену беременной

«Да, действительно все, что было показано в художественным фильме «Ласковый май» 2008 года, правда. <...> Это действительно был мой первый гражданский брак, но от него родился ребенок. И я уехал в 1984 году, в декабре месяце, когда Ирина уже была беременна, потом родился сын Илья», — заявил мужчина.