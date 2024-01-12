Киркоров в новом треке «Слухи» призвал не судить его

Певец Филипп Киркоров после скандальной «голой вечерники» выпустил новую песню «Слухи», в которой призвал не судить его, ведь он «всего лишь человек». Песня была размещена в аккаунтах артиста в соцсетях, в том числе и во «ВКонтакте».

В треке Киркоров поет о том, что слухах виновата, возможно, его усталость, и умоляет город замолчать.

«Вы не судите, я ведь всего лишь человек. Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось», - говорится в припеве.

Ранее Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Появившиеся в сети кадры с мероприятия вызвали широкий общественный резонанс. После чего Киркоров записал извинение перед фанатами, однако это не помогло избежать «отмены». Певца убрали из ряда новогодних передач, а премьеру фильма на ТНТ с его участием и вовсе отменили.