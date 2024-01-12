Чехова вспомнила, как ее уволили после скандала из-за буряток

«На всех бурятских сайтах вырезали конец и там получилось так: «Я стала похожа на бурятских женщин, и я ненавидела свое отражение в зеркале». И в пабликах публиковали то, что я ненавидела себя, потому что была похожа на эту женщину. Меня подставили. Получилось так, что я ненавижу себя из-за того, что стала похожа на другую нацию, а это неверно», — заявила телеведущая.