Кушанашвили обратился к Кудрявцевой после расставания с мужем

Журналист и блогер Отар Кушанашвили поддержал в Telegram-канале телеведущую и близкую подругу Леру Кудрявцеву после расставания с мужем.

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Кушанашвили призвал Кудрявцеву «держаться» в непростой для нее период. Он также затронул тему алкоголя, о которой говорила телеведущая в посте о разрыве с супругом.

«Лезть в чужие дела негоже, но замечу: именно по этой причине — распада человеческого в человеке — мы с Колей Басковым, Гари Барлоу и Эросом Рамаццоти и держимся подальше от зелья», — написал журналист.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.