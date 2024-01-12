В Таиланде и Индонезии отменили выступления комика Белого*

Запланированные выступления комика и основателя шоу Stand Up Руслана Белого (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в Таиланде и Индонезии отменили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Концерты в первой из указанных стран должны были пройти 7 и 9 января. Выступление на Бали должно было состояться 11 января. Все они сорвались. Как уточняется, купившим билеты пришло письмо об отмене выступлений. В нем указано, что причина станет известна позднее.

Канал со ссылкой на Белого отмечает, что его в устной форме попросили не проводить концерт. При этом, как уточнил сам комик, ему не объяснили причину. Он считает, что его выступления отметили якобы из-за просьбы российского консульства.

Ранее Mash сообщил, что концерт Земфиры* (признана иностранным агентом) в Дубае отменили за два дня до события. Решение связано с плохой динамикой продажи билетов. При этом Telegram-канал обратил внимание на то, что официально отмена произошла «из-за независящих от сторон обстоятельств». Отмечалось, что изначально стоимость билетов на гала-ужин под песни певицы составляла от 5 до 10 тысяч дирхам (125–250 тысяч рублей).