Беременная Костенко пожаловалась на здоровье

«По датам сходится»: беременной Костенко поставили неутешительный диагноз
29-летняя Анастасия Костенко совсем скоро родит футболисту Дмитрию Тарасову четвертого ребенка. Но в ожидании радостного события с моделью произошла беда. К сожалению, ее состояние оставляет желать лучшего.
Костенко пожаловалась на здоровье в своем телеграм-канале. Врачи поставили знаменитости неутешительный диагноз: острый лимфаденит левых околоушно-жевательной и подчелюстной областей. Жена спортсмена считает, что заболела из-за перепадов температур.
«Есть предположение, что случилось это после охлаждения или наоборот прогрева», — поделилась Анастасия. Она рассказала, что вечером они с Тарасовым проветривали дом, «и был лютый минус». Затем многодетная мама села вплотную к камину, чтобы согреться. И по датам сходится. Так что берегите себя. Вон оно как может быть', — написала модель.