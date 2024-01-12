Беременная Костенко пожаловалась на здоровье

«Есть предположение, что случилось это после охлаждения или наоборот прогрева», — поделилась Анастасия. Она рассказала, что вечером они с Тарасовым проветривали дом, «и был лютый минус». Затем многодетная мама села вплотную к камину, чтобы согреться. И по датам сходится. Так что берегите себя. Вон оно как может быть', — написала модель.