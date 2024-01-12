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«По датам сходится»: беременной Костенко поставили неутешительный диагноз

29-летняя Анастасия Костенко совсем скоро родит футболисту Дмитрию Тарасову четвертого ребенка. Но в ожидании радостного события с моделью произошла беда. К сожалению, ее состояние оставляет желать лучшего.

Беременная Костенко пожаловалась на здоровье
© WomanHit.ru

Костенко пожаловалась на здоровье в своем телеграм-канале. Врачи поставили знаменитости неутешительный диагноз: острый лимфаденит левых околоушно-жевательной и подчелюстной областей. Жена спортсмена считает, что заболела из-за перепадов температур.

«Есть предположение, что случилось это после охлаждения или наоборот прогрева», — поделилась Анастасия. Она рассказала, что вечером они с Тарасовым проветривали дом, «и был лютый минус». Затем многодетная мама села вплотную к камину, чтобы согреться. И по датам сходится. Так что берегите себя. Вон оно как может быть', — написала модель.

Шоу-бизнес
Анастасия Костенко
Дмитрий Тарасов