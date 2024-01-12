Блогерша Костенко пожаловалась на проблемы со здоровьем

Блогерша и модель Анастасия Костенко сообщила в Telegram-канале, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.

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Костенко диагностировали острый лимфаденит левых околоушно-жевательной и подчелюстной областей. Она предположила, что болезнь вызывала охлаждением или прогревом.

«Проветривали вечером дом и был лютый минус, а позже села у камина вплотную и жаром обдавало именно эту часть лица. И по датам сходится. Так что берегите себя. Вон оно как может быть», — заявила блогерша.

Лимфаденит — это воспаление лимфатических узлов.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В их семье родилось трое детей — сын Алексей и дочери Милана и Ева. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре 2023 года Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.