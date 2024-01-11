OnlyFans-модель рассказала о своем заработке

По словам Фокс, на продаже интимных фотографий на OnlyFans она зарабатывает около 12 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей по актуальному курсу) каждый месяц. При этом девушка уточнила, что тратит на создание нового контента около двух часов в день.

Фокс также добавила, что раньше была вебкам-моделью, однако условия такой работы были гораздо хуже — девушка получала до 4 тысяч фунтов стерлингов (около 454 тысяч рублей), при этом около половины от этой суммы уходили площадке, на которой она работала. Помимо этого, свою прошлую работу Фокс назвала «изнурительной» — она уточнила, что такой способ заработка подорвал её здоровье.