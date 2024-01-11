Волочкова прокомментировала матом иск от ТСЖ

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала матом информацию об иске Петербургского товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Итальянская улица, дом 4». Об этом сообщает Mash.

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Волочкова опровергла наличие долгов за коммунальные услуги. Она уверила, что все оплатила.

«Вы вообще живете в другом мире, а я живу на Мальдивах. До свидания», — заявила артистка.

На данный момент Волочкова отдыхает на Мальдивах. Там она сняла виллу стоимостью $4 тысячи в сутки. Однако ее не беспокоило дорогое жилье.

«И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», — писала балерина.

11 января стало известно, что Петербургское товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Итальянская улица, дом 4» подало иск к балерине Анастасии Волочковой о взыскании судебных издержек. Иск был зарегистрирован судом 14 декабря 2023 года, само судебное заседание должно состояться 2 февраля.

В ноябре сообщалось, что судебные приставы хотят взыскать с Волочковой почти 60 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении ИП балерины начато 27 ноября. В графе с суммой непогашенной задолженности указана цифра в 57 195 рублей.