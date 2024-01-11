Александр Маршал рассказал об общении с живущей в США дочерью

Заслуженный артист РФ Александр Маршал в интервью для YouTube-шоу «Так сказать» заявил, что не обсуждает с живущей в США дочерью Полиной специальную военную операцию ВС РФ.

По словам певца, они поддерживают контакт, однако он сразу предупредил близких, что для продолжения общения с ним «на эти темы лучше не говорить».

«Полина живет в Штатах со своей мамой... Она там выросла, знает их язык также, как русский. Дочь не виновата, она смотрит те новости, которые заливают «нужную» информацию в уши», — рассказал исполнитель.