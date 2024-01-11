Задолжавший Кобзону большую сумму денег олигарх вышел из тюрьмы и покинул РФ

Олигарх Вагиф Пейсахов, отсидевший в тюрьме из-за долга певцу Иосифу Кобзону, накануне вышел из тюрьмы и улетел в Израиль. При этом известно, что в РФ с него пытаются взыскать около 25 миллионов долларов, передает «Комсомольская правда».

В издании напомнили, что Пейсахов и Кобзон познакомились еще в девяностые годы и с тех пор тесно общались. В частности, в 2013 году олигарх решил расширить свой бизнес по торговле одеждой и занял денег у певца. У них были настолько тесные отношения, что Кобзон одолжил Пейсахову 25 миллионов долларов без расписки. Поначалу все было хорошо, но затем олигарх задержал несколько выплат и певец все же попросил его написать расписку. При следующей задержке платежа Кобзон позвал на встречу с Пейсаховым полицейских, которые его задержали и возбудили дело о мошенничестве.

В 2016 году олигарха признали виновным и приговорили к шести годам тюрьмы. В суде Пейсахов признался, что проиграл все деньги в покер, но уверял, что намерен отдать все до копейки. В 2018 году Кобзон умер и права на долг олигарха перешли его жене, которая осенью 2019 года подала заявление в суд и через год должника признали банкротом. Однако имеющегося у Пейсахова имущества не хватило, чтобы покрыть долг и на сегодняшний день в этом процессе нет никаких сдвигов.