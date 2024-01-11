Милявскую могут оштрафовать из-за израильского паспорта
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить, уведомляла ли певица Лолита Милявская правоохранительные органы о наличие у нее израильского гражданства. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Бородин отметил, что по закону Лолита должна была уведомить органы МВД о наличии у нее второго гражданства.
Если же она этого не сделала, то ее необходимо наказать по статье 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства», заявил он.
При этом сама Лолита не скрывала, что у нее двойное гражданство. Она отмечала, что получила израильский паспорт благодаря отцу, которого «Украина выдворила в Израиль в 1974 году», и ей «дали второе гражданство по месту его захоронения», пишет РИА Новости.
Ранее Лолита оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Появившиеся в Интернете кадры с вечеринки вызвали резкое осуждение. Певица извинилась за произошедшее, отметив, что понимает призывы вырезать ее из-за этого из новогодних программ. Она также призвала как поклонников, так и хейтеров быть добрее, так как «никто не знает, что будет: кого сорвет, кто от чего будет плакать, а от чего смеяться».