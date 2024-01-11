Милявскую могут оштрафовать из-за израильского паспорта

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить, уведомляла ли певица Лолита Милявская правоохранительные органы о наличие у нее израильского гражданства. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Бородин отметил, что по закону Лолита должна была уведомить органы МВД о наличии у нее второго гражданства.

Если же она этого не сделала, то ее необходимо наказать по статье 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства», заявил он.

При этом сама Лолита не скрывала, что у нее двойное гражданство. Она отмечала, что получила израильский паспорт благодаря отцу, которого «Украина выдворила в Израиль в 1974 году», и ей «дали второе гражданство по месту его захоронения», пишет РИА Новости.