Анфиса Чехова раскрыла причину своей неприязни к Водонаевой

«Я не очень люблю двуличных людей. К чему я это говорю... Мы с тобой всегда встречались, ты была милой, ты всегда вот так вот хорошо ко мне относилась, а потом из твоих соцсетей я узнавала какие-то нелицеприятные вещи о себе. Тебе не нравились полные люди... Я не с потолка это говорю. Ты по факту осуждала меня в своих соцсетях», — пожаловалась Чехова.