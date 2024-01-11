Ведущий «Маски» рассказал, что хочет сыграть злодея в кино

«Может быть, подлого карьериста сыграл бы, который идет по головам. Мне кажется, такого персонажа я бы хорошо сыграл. Я таким не являюсь в жизни, но мне кажется, я бы хорошо понял, чем мотивирован этот человек, и почему он пренебрежительно относится к людям», — резюмировал телеведущий.