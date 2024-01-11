Маршал рассказал об отношениях с дочерью-американкой после начала спецоперации
Певец Александр Маршал рассказал, что не обсуждает с живущей в США дочерью спецоперацию на Украине, но надеется, что она в итоге все поймет, «когда мы победим». Об этом он рассказал в проекте «Так сказать».
По словам артиста, он не теряет контакт с дочерью, несмотря на то, что Полина выросла в США и слушает то, что там «льют в уши».
«Я многим сказал: «Если хотите, чтобы мы общались, со мной на эти темы лучше не говорить». Она живет в Штатах со своей мамой, ее увезли туда совсем маленькой. Она там выросла, знает их язык также, как русский. Дочь не виновата, она смотрит те новости, которые заливают «нужную» информацию в уши», — отметил Александр Маршал.
Он выразил надежду на то, что дочь «поймет все, когда мы победим» и «тогда все встанет на свои места».
Также заслуженный артист РФ Александр Маршал связал решение лидера немецкой группы Scorpions выйти с флагом Украины на сцену с нежеланием вступать в конфликт с властью.