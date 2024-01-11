«Я многим сказал: «Если хотите, чтобы мы общались, со мной на эти темы лучше не говорить». Она живет в Штатах со своей мамой, ее увезли туда совсем маленькой. Она там выросла, знает их язык также, как русский. Дочь не виновата, она смотрит те новости, которые заливают «нужную» информацию в уши», — отметил Александр Маршал.