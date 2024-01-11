Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки в клубе «Мутабор», следует из постановления Лефортовского суда Москвы. RT на русском

"В судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала. Адвокат доводы и объяснения Ивлеевой поддержал, указав на то, что ей не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде", - говорится в постановлении Лефортовского суда Москвы. ТАСС