Волочкова рассказала, сколько тратит на отдых на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, сколько тратит на свой традиционный посленовогодний отдых на Мальдивах. О финансовом вопросе отпуска она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. Вилла тут стоит $4 тысячм в сутки. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», — размышляет Волочкова.

Площадь виллы, в которой остановилась Волочкова, составляет 113 квадратных метров. На ее территории есть бассейн с видом на океан, вилла оборудована кондиционером, телевизором, мини-баром. Всего на отдых звезда, по ее признанию, потратила более 6 миллионов рублей.

На Мальдивах Волочкова отдыхает уже в двадцать первый раз и сравнивает путешествие с поездкой на дачу.

Накануне Волочкова призналась, что полетела отдыхать на Мальдивы одна и возмутилась тем, что всех интересует вопрос о компании экс-солистки Большого театра в отпуске.