На Александра Розенбаума подали в суд из-за долгов по коммуналке

На сеть пивных Розенбаума подали в суд из-за долгов по коммуналке
На сеть пивных музыканта Александра Розенбаума «Толстый фраер» подали в суд коммунальщики Санкт-Петербурга. Как сообщает Telegram-канал Shot, у компании накопились долги за вывоз отходов и электричество.
Розенбаум является основателем и совладельцем пивных баров в Петербурге, которые получили название в честь его песни из альбома «Гоп-стоп». В 2022 году годовой доход заведений составил около 180 млн рублей.
На данный момент «Невский экологический оператор» требует с сети 385 тысяч рублей за вывоз твердых коммунальных отходов. Долг накопился еще в начале 2022 года и с тех пор на него набежали пени и неустойки. Еще один иск к «Толстому фраеру» подали из-за неоплаты электроэнергии — по нему с компании пытаются взыскать 84 тысячи рублей.
Как сообщает 78.ru, сеть пивных не стала представлять в суд отзыв с обоснованием своей позиции по вопросу. Кроме того, иски могут быть отозваны в случае урегулирования претензий, однако с большой вероятностью дело дойдет до взыскания долга.