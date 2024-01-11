На Александра Розенбаума подали в суд из-за долгов по коммуналке

На сеть пивных музыканта Александра Розенбаума «Толстый фраер» подали в суд коммунальщики Санкт-Петербурга. Как сообщает Telegram-канал Shot, у компании накопились долги за вывоз отходов и электричество.

Розенбаум является основателем и совладельцем пивных баров в Петербурге, которые получили название в честь его песни из альбома «Гоп-стоп». В 2022 году годовой доход заведений составил около 180 млн рублей.

На данный момент «Невский экологический оператор» требует с сети 385 тысяч рублей за вывоз твердых коммунальных отходов. Долг накопился еще в начале 2022 года и с тех пор на него набежали пени и неустойки. Еще один иск к «Толстому фраеру» подали из-за неоплаты электроэнергии — по нему с компании пытаются взыскать 84 тысячи рублей.