Сергей Никоненко жестко ответил на "раскаяние" Лолиты и Киркорова
Народный артист Сергей Никоненко ни на грош не верит в т.н. раскаяние участников пресловутой "голой" вечеринки Ивлеевой.
Напомним, устроенное блогершей мероприятие, помимо прочего, было признано пропагандировавшим ЛГБТ - запрещенное в нашей стране движение.
"Не верю я им - ни одному слову", - говорит Сергей Петрович в беседе с MK.RU, вспомнив Станиславского: "Не верю!" - это очень точные слова!"
"Я рад, что у нас есть другие люди, которые думают так же, как и я", - добавил народный артист.
Комментируя слезы певицы Лолиты Милявской на камеру, актер скептичен: "Конечно, она плакала! Еще бы не плакать! Оказаться в таком положении!", - отметил Никоненко.
"Я вообще их хочу забыть на всю оставшуюся жизнь. У меня любое воспоминание о них вызывает нехорошие ощущения внутри", - резюмировал Сергей Петрович свое мнение о Лолите и Киркорове.