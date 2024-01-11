Известный российский комик высказался об эмиграции

Известный российский комик Костя Пушкин заявил, что не собирается уезжать из России. Об эмиграции он высказался в своем сольном стендап-концерте, доступном на YouTube.

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Пушкин в шутку предположил, что некоторые посетители его концерта пришли к нему, потому что их любимые юмористы покинули Россию.

«В таком случае готов вас приютить (...) Я не собираюсь уезжать из страны», — заявил он.

Ранее юморист объяснил, для чего стендап-комики идут работать на телевидение. По его мнению, участвуя в съемках телепроектов, они получают новую аудиторию. Пушкин также подчеркнул, что комики прекращают работать на ТВ, когда перестают получать выгоду.

До этого Пушкин заявил об отказе от алкоголя. По его словам, он перестал пить спиртное после операции, которая спасла ему жизнь.