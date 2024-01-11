Маршал прокомментировал выход Scorpions на сцену с флагом Украины

«Мне так кажется, не хотят они ссориться с этим внуком группенфюрера СС [канцлером ФРГ Олафом Шольцем]. Им так, видимо, нужно, я не знаю. Хотя куда они будут ездить? Они же ездили к нам очень часто, и поэтому ничего тут удивительного нет», – подчеркнул Маршал.