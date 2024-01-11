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Маршал прокомментировал выход Scorpions на сцену с флагом Украины

Заслуженный артист РФ Александр Маршал связал решение лидера немецкой группы Scorpions выйти с флагом Украины на сцену с нежеланием вступать в конфликт с властью. Соответствующим мнением он поделился с «Абзац Медиа».

Маршал прокомментировал выход Scorpions на сцену с флагом Украины
© globallookpress.com

Экс-участник группы «Парк Горького» дал интервью главному редактору издания Елене Оя в рамках проекта «Так сказать».

«Мне так кажется, не хотят они ссориться с этим внуком группенфюрера СС [канцлером ФРГ Олафом Шольцем]. Им так, видимо, нужно, я не знаю. Хотя куда они будут ездить? Они же ездили к нам очень часто, и поэтому ничего тут удивительного нет», – подчеркнул Маршал.

В 2007 году певца наградили званием «Заслуженный артист Российской Федерации».

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Весной прошлого года немецкая рок-группа Scorpions на концерте в Берлине поддержала Украину — музыкант Клаус Майне развернул на сцене украинский флаг.

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