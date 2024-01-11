Рэпера из Екатеринбурга Vacio (Николай Васильев), участвовавшего в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, весной заберут в армию. По данным telegram-канала Shot, артист сам выразил такое желание.

«Арестованный за носочный костюм на вечеринке Ивлеевой рэпер решил, что готов искупить вину, отдав долг Родине. Тем самым он хочет доказать, что является настоящим мужиком и готов к срочной службе. Его заберут в армию уже этой весной», — пишет Shot.

По данным канала, Vacio уже доставляли в московский военкомат Савеловского района, где ему вручили повестку.

Вечеринка Ивлеевой прошла в Москве 20 декабря 2023 года. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio пришел туда в одном носке на половом органе.