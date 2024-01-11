Из «Песни года» вырезали еще одного артиста

На этот раз из трансляции исчез певец и комик Александр Ревва, сообщает kp.ru. Причины данного инцидента остаются неизвестными.

Однако, по словам активиста Виталия Бородина mk.ru, Ревве был объявлен бойкот на федеральных телеканалах. При этом Бородин отметил, что у певца изначально была другая позиция по отношению к событиям на Украине, но затем он, по его словам, изменил свою точку зрения, чтобы избежать финансовых потерь.

После начала военной операции России на Украине Ревва стал избегать активности в социальных сетях и практически пропал из общественного внимания. В конце 2022 года артист вернулся к своей концертной деятельности, а также появился на светских мероприятиях в Москве.