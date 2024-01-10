Музыкант Петар Мартич прокомментировал свое выдворение из РФ

Рэпер Петар Мартич, лидер групп «Пасош» и «Прыгай киска», рассказал в своем Telegram-канале, что не согласен с решением суда.

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Ранее Никулинский суд признал сербского исполнителя виновным по части 2 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином») КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей с выдворением за пределы РФ.

«О решении суда меня известили, мы с ним не согласны, считаем его неоправданно строгим и собираемся обжаловать», — отметил музыкант.