Анфиса Чехова рассказала о конфликте с Нагиевым

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова заявила, что у нее был конфликт с актером Дмитрием Нагиевым. О разладе с шоуменом она вспомнила в эфире шоу «Злые языки», запись которого доступна на Rutube.

По словам Чеховой, в интервью одному изданию она резко высказалась об актере, после чего он на нее обиделся.

«Мы с ним (Нагиевым — прим. «Ленты.ру») в каком-то году совместно вели корпоратив. (...) Он уже начал его вести без меня, и в этот момент я подхожу, и первое, что он мне говорит: "Помню, как ты меня обосрала в каком-то издании"», — рассказала она.

Телеведущая добавила, что после этого Нагиев начал высмеивать на сцене ее лишний вес. Чехова призналась, что в итоге покинула мероприятие в плохом настроении. Через несколько лет они встретились на съемках программы «Две звезды», и шоумен попросил у нее прощения за свое поведение. Как уточнила ведущая, после этого их отношения наладились.