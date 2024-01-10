«Я — автор, который сам пишет музыку и тексты для своих песен. Когда я принял решение изменить свою жизнь, я также сменил и вектор своего творчества, в котором теперь пропагандирую здоровый образ жизни, пытаясь донести до аудитории, что алкоголь и наркотики — зло. Изо дня в день я иду к своей цели — стать лучше, чем я могу быть», — отметил музыкант.