Сергей Соседов рассказал, когда в России появится новый Киркоров

«Новых ярких звезд не появится по крайней мере в ближайшие 20–30 лет. Мы уже видели самое лучшее, что есть на эстраде. Это происходит не только в России, это общемировая тенденция. Сейчас нет таких артистов, какие рождались еще в прошлом веке», — заверил Соседов.