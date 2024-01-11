$89.39-1.0197.87-1.11
Войти в почту

Критик Сергей Соседов: звезда уровня Киркорова появится в РФ через 30 лет

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru заявил, что в ближайшие 20-30 лет на российской эстраде не появится звезд уровня Филиппа Киркорова.

Сергей Соседов рассказал, когда в России появится новый Киркоров
© globallookpress.com

«Новых ярких звезд не появится по крайней мере в ближайшие 20–30 лет. Мы уже видели самое лучшее, что есть на эстраде. Это происходит не только в России, это общемировая тенденция. Сейчас нет таких артистов, какие рождались еще в прошлом веке», — заверил Соседов.

При этом он выразил мнение, что в России уже прошел тренд на самопровозглашенных королей и королев шоу-бизнеса. По словам Соседова, новые музыкальные таланты еще только зарождаются в стране, поэтому их новые идеи будут привнесены в музыку еще нескоро.

Недавно Соседов предложил замену Киркорову, которого вырезали из некоторых новогодних программ после скандальной «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Соседов не сомневается, что Киркорова можно было бы заменить Николаем Басковым или Сергеем Лазаревым, поскольку их репертуары якобы не отличаются.

Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева
Сергей Соседов
Сергей Лазарев
Николай Басков
Филипп Киркоров
1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости