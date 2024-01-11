Ольга Бузова объяснила, почему переносит на ногах высокую температуру

Телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала, как лежит дома с катетером в руке после выступления в Серпухове на морозе.

«Мне все советуют отлежаться, я и сама не против, очень хочу вообще улететь недели на 3! Но! Есть обязательства и планы, которые невозможно отменить или перенести! Температуру сбили! Осталось помочь организму прийти в себя с помощью витаминов и сна», — написала Бузова.

9 января Ольга Бузова дала концерт на тридцатиградусном морозе в Серпухове. Позже Бузова рассказала, что из-за выступления заболела. При этом 29 декабря Бузова в своем Instagram показала, как травмировала колено перед Новым годом. Спустя некоторое время телеведущая опубликовала снимок колена и показала, что к вечеру оно сильно опухло. Певица уточнила, что упала «на ровном месте» перед входом в офис. Бузова говорила, что из-за травмы ей тяжело стоять и ходить.