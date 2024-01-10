Стало известно, сколько Анастасия Волочкова потратила на свой отдых

Анастасия Волочкова ежегодно предпочитает проводить свой отпуск на Мальдивах, выбирая для проживания эксклюзивные отели. Ее выбор обычно падает на виллы с индивидуальным бассейном и доступом к морю. За последние 11 лет она посетила Мальдивы 21 раз, находя в этом месте вдохновение и энергию.

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В этом году балерина решила остановиться в отеле IFURU, оценив его как прекрасное место для уединения. Она выбрала Sunset Beach Villa, одну из самых роскошных вилл комплекса, со стоимостью примерно 120 тысяч рублей за ночь, как сообщает портал boda.