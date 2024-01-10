Бузова рассказала о болезни
Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на плохое самочувствие. О болезни она рассказала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Артистка сообщила, что заболела из-за выступления в мороз.
«Спасаюсь всеми способами. Болеть времени вообще нет», — написала Бузова и опубликовала снимок, на котором она делает капельницу.
«Ресурс организма не бесконечен, к сожалению. Иногда я об этом забываю, кажется, что море по колено и небо по плечу. Вчера мне так нормально прилетело, надо срочно в отпуск», — высказалась певица о болезни.
По словам артистки, несмотря на плохое самочувствие, она вернулась к работе.
«Температуру сбили, но состояние так себе», — заключила она.
Бузова неоднократно жаловалась, что ей приходится работать, несмотря на плохое самочувствие.
«Я хотела сегодня отлежаться, но мне сказали, что невозможно меня заменить», — высказывалась она.
Артистка добавила, что ей было приятно от услышанного.