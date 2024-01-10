Сооснователя группы «Пасош» выгнали из России

Районный суд города Москвы постановил выдворить вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича из России. Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы.

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Никулинский районный решил выгнать музыканта из страны после совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Музыканта депортируют на родину в Сербию.

Кроме того, Мартичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Мартич — сооснователь рок-группы «Пасош», поп-группы «Озера» и группы «Прыгай киска». Какая именно песня стала основанием для заведения дела, неизвестно.

В конце октября 2023 года рэперов Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко (Кишлак) обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. В отношении Kizaru и Кишлак завели административные дела по месту их постоянной регистрации — в Санкт-Петербурге и Мурманске. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях. Рэперам может грозить денежный штраф на шестизначную сумму, если их вину докажут.