Пришедший голым на вечеринку рэпер отреагировал на обвинения в ЛГБТ-пропаганде

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой голым, отреагировал на обвинения в ЛГБТ-пропаганде (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Артист поведал, что никогда не являлся приверженцем ЛГБТ-сообществ, а решение появиться на публике в одном носке на половом органе было связано с желанием привлечь внимание.

Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом в толпе, из которой мне хотелось выделиться больше остальных, я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой. Но, поверьте, у меня было время подумать об этом, сидя здесь, в камере, где я провел все новогодние праздники Vacio рэпер

20 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. В свою очередь, рэпер Vacio понял идею мероприятия буквально и появился на вечеринке полностью голым, надев на половой орган носок.