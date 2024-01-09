Особняк Бекхэмов пострадал во время урагана

Новый год в семье Дэвида и Виктории Бекхэм начался неспокойно. Прямо в первые дни января по Оксфордширу, где расположена резиденция супругов, прошёлся ураган. От разрушительной силы стихии пострадали многие владения в округе, без потерь не обошлось и на участке Бекхэмов.

© Чемпионат.com

У себя на странице в социальной сети бывший футболист рассказал, что сильнейшие порывы ветра безжалостно прямо с корнем вырвали дерево, которое упало на дорогу у дома. Бекхэм отметил, что из-за урагана пострадали и другие растения, а также коммуникации.

соцсети

Могло быть и хуже… — написал спортсмен.