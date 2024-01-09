Концерты группы «Щенки» могут отменить после выступления в Петербурге

Вечером 9 января солист группы «Щенки» Максим Тесли был отправлен под арест на 10 суток. По словам одного из организаторов концертов в предстоящем весеннем туре, теперь могут быть отменены все запланированные на ближайшее будущее мероприятия с участием Тесли.

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«Мы ведем сейчас обсуждение с представителями группы. Процесс небыстрый. Но речь идет об отмене не одного концерта, а всех», — поделился с Daily Storm собеседник издания.

Нет сообщений о концертах и в разделе «Афиша» на странице группы во «ВКонтакте», хотя раньше музыканты вели ее регулярно. Например, там было сказано о мероприятии, прошедшем в Санкт-Петербурге в это Рождество.

Весной 2023 года «Щенки» планировали посетить семь городов: Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону и другие.

Как сообщает ТАСС, солист группы Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) был задержан в аэропорту Пулково в ночь на 9 января. Поводом для задержания, вероятно, стало выступление в Санкт-Петербурге: артист вышел на сцену лишь в одном носке на половом органе, носок впоследствии слетел.