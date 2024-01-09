Муцениеце снова подала в суд на Прилучного

Актриса Агата Муцениеце 25 декабря 2023 года подала второй иск в суд к бывшему мужу Павлу Прилучному с требованием выплаты алиментов на их двоих детей, пишет Telegram-канал «Светский хроник». По его данным, актриса отказалась от первого иска, в котором требовала экс-супруга отдавать ей треть зарплаты, 15 декабря. Авторы канала сообщают, что новый иск появился на сайте Мосгорсуда через десять дней после мирового соглашения между бывшими супругами.

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Канал сообщает, что перед Новым годом Агата вновь обратилась в суд, после чего «укатила с бойфрендом на моря». Детей актриса отправила в отпуск с отцом и его новой женой Зепюр Брутян, говорится в сообщении.

До этого Муцениеце отозвала судебный иск к Прилучному с требованием выплаты алиментов на содержание общих детей после второго судебного заседания. Звезда сериала «Закрытая школа» обратилась в Головинский суд в октябре 2023 года, потребовав от Прилучного отдавать треть его доходов на содержание 10-летнего сына и 7-летней дочери. Поводом для иска могло послужить то, что актер тратил значительные суммы на отдых со второй супругой Зепюр Брутян и сократил выплаты на детей от первого брака. В Головинском суде Москвы подтвердили прекращение дела Прилучного по решению истца. Авторы материала утверждают, что на заседании 23 ноября были истребованы выписки со счетов Прилучного, а 15 декабря бывшие супруги пришли к мировому соглашению.