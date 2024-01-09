Обвиненная в неуплате налогов Лерчек сменила имидж после возвращения в соцсети

«Стресс. Жесткое выпадение волос. Слезы, падающие в раковину при каждом расчесывании и мытье. Ты проводишь рукой по волосам, а их с каждым разом все меньше и меньше, залысины у лба. Все! Хватит! Встречайте новую Лерчек! Более сильную! Более смелую! И надеюсь, более стильную! Поддержите мой новый имидж», — заявила она на видео.